Народного депутата Віталія Безгіна, який очолив комісію ВР з питань Києва, запросили обговорити питання столиці на засіданні тимчасової контрольної комісії Київради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування з центральною владою.

Про це написав у своєму Facebook депутат Київради, співголова фракції “УДАР Віталія Кличка” й голова комісії Дмитро Білоцерковець.

“Парламентська тимчасова спеціальна комісія проти Києва – це суцільна політика та виконання замовлення Банкової. Одне зі свідчень цього – недопуск до її засідань представників громади Києва. Звісно, може, я помиляюся, і Безгін справді піклується про Київ? Так це чи ні, ми побачимо на засіданні Тимчасової контрольної комісії Київради з питань взаємодії з центральною владою. Тому що голову парламентської “ТСК проти Києва” на нього запрошено офіційно”, – зазначив Білоцерковець.

Він заявив, що комісія Київради хоче поспілкуватися з очільником профільної парламентської ТСК “про питання Києва”. Це буде “випробування для “слуги” Безгіна та ТСК “Проти Києва”, наголосив Білоцерковець.

“Пане Безгін, обіцяю про вашу кримінальну справу не запитувати. Лише про питання Києва. Не бійтеся, приходьте”, – сказав Дмитро Білоцерковець.

Депутат також нагадав, що представників Київради не допустили на засідання ТСК, де обговорювалися питання столиці.

Безгін не дозволив взяти участь у засіданні ТСК щодо Києва представникам столичної громади – депутатам Київради. Хоча раніше він заявляв, що на комісію запрошують усіх охочих.