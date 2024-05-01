Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“За інформацією від місцевого підпілля, російська окупаційна адміністрація проводить примусове виселення мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки”, – йдеться в матеріалі.
Окупанти вивозять українців на автобусах, які відібрали у шкіл й автотранспортних підприємств.
Відомо, що мешканців Голої Пристрані, Гладківки та села Коханів розміщують у приміщеннях населених пунктів півдня Херсонської області та в тимчасово окупованому Криму.
“Приміщення, де їх розміщують, спеціально переповнені та мають незадовільний стан, щоб продовжувати агітувати їх до переїзду на Росію, а чоловіків спонукати до постановки на військовий облік з подальшою мобілізацією до лав окупаційного війська”, – додають у ЦНС.
Також у ЦНС додають, разом із цим ворог намагається вберегти свою техніку на ТОТ від українських дронів. Росіяни закріплюють на деревах та стовпах сітки уздовж дороги Р57 на ділянці Гола Пристань — Таврійське.
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