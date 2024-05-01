Окупаційна влада активно пропонує так званим інвесторам з Росії придбати незаконно привласнені землі вздовж узбережжя Азовського моря. Йдеться про бази відпочинку, пансіонати та рекреаційні зони, які розташовані на окупованих українських територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявляє, що Росія будує відносини з “інвесторами”, які “можуть брати ті чи інші пансіонати, землі під пансіонати і вже облаштовувати територію”. Водночас окупанти не поспішають юридично оформлювати такі дії.

“Виглядає на те, що сам пушилін не до кінця вірить, що можна беззаконно орудувати на тимчасово окупованих територіях України. Таки усвідомлення, що за кожен злочин обов’язково буде відповідальність присутня у голові кремлівського посібника”, – йдеться у повідомленні Спротиву.

У ЦНС також наголосили, що за колабораційну діяльність відповідно до Кримінального кодексу України передбачено довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.