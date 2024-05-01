Експорт дизпального й газойлю з російських портів у квітні зменшився на 26%, до 3,07 млн тонн.

Про це свідчать дані Консалтингової групи “А-95”, передає enkorr.

Як зазначається, скорочення постачань зумовлено зменшенням виробництва через планові ремонтні роботи й позапланові зупинки внаслідок атак українських БпЛА по установках первинної переробки нафти.

Ще одним чинником, який впливає на експорту активність російських і білоруських компаній, є сезонне зростання попиту під час весінньої посівної.

У квітні зменшення обсягів перевалки дистилятів спостерігалося як у Балтії, так і в Чорному морі й на Далекому Сході. Минулого місяця обсяги експорту через балтійські термінали скоротилися на 28%, до 1,78 млн тонн. З портів Чорного моря відправлення зменшилися на 15%, до 1,28 млн тонн.

Експорт дизелю й газойлю з далекосхідних терміналів упав більш як у сім разів – до 23 тис. тонн.

Прогнозується, що в травні обсяги морського експорту дистилятів з російських портів зберігатимуться на низькому рівні через ремонтні роботи на НПЗ.

Крім того, з кінця квітня відновилися атаки українських БпЛА на об’єкти паливної інфраструктури.