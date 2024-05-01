Національне антикорупційне бюро викрило спробу надати 12 млн грн хабаря виконувачу обов’язків директора ДП "Міжнародний торговельний порт "Чорноморськ" за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.

Про це йдеться в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Серед підозрюваних: начальник служби правового забезпечення ДП “МТП “Чорноморськ” та колишній позаштатний радник директора ДП “МТП “Чорноморськ” із правових та економічних питань, згодом – директор приватного підприємства (посади вказані на момент вчинення злочину).

Деталі справи: у 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та приватним товариством «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» було укладено договір оренди нерухомого майна.

Однак після укладення указаного договору у результаті господарської діяльності у товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим на підставі заяви одного з кредиторів було відкрито провадження про банкрутство цього товариства та введено процедуру розпорядження майном.

У жовтні 2020 року висловили директорці приватного підприємства пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 12 млн грн за здійснення впливу на в.о. директора ДП “МТП “Чорноморськ” для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги.

Гроші мали бути перераховані на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину, завуалювавши платіж під фінансово-господарську операцію.