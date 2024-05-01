Про це повідмоляє Харківська обласна прокуратура.
“Станом на 20:50 кількість травмованих (в Золочеві – ред.) зросла до тринадцяти людей, серед яких: шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик. — йдеться в повідомленні.
Також, як повідомляють правоохоронці, армія РФ 1 травня близько 16:10 обстріляла село Липці. Осколкові поранення отримала 78-річна жінка. Від отриманих травм вона померла.
За попередньою інформацією, росіські солдати обстрілювали будинок з міномета.
Нагадаємо, що сьогодні також загинули двоє людей через російські удари керованими авіаційними бомбами по селищу міського ипуЗолочів на Харківщині.
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