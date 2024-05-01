 

Про це повідмоляє Харківська обласна прокуратура.

“Станом на 20:50 кількість травмованих (в Золочеві – ред.) зросла до тринадцяти людей, серед яких: шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик. — йдеться в повідомленні.

Також, як повідомляють правоохоронці, армія РФ 1 травня близько 16:10  обстріляла село Липці. Осколкові поранення отримала 78-річна жінка. Від отриманих травм вона померла.

За попередньою інформацією, росіські солдати обстрілювали  будинок з міномета.

Нагадаємо, що сьогодні також загинули двоє людей через російські удари керованими авіаційними бомбами по селищу міського ипуЗолочів на Харківщині.

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