Зросла кількість травмованих — внаслідок російського авіаудару по селищу міського типу Золочів Харківської області — до 13 людей. Російські сили також обстріляли село Липці, загинула жінка.

Про це повідмоляє Харківська обласна прокуратура.

“Станом на 20:50 кількість травмованих (в Золочеві – ред.) зросла до тринадцяти людей, серед яких: шість цивільних чоловіків, шість жінок та 11-річний хлопчик. — йдеться в повідомленні.

Також, як повідомляють правоохоронці, армія РФ 1 травня близько 16:10 обстріляла село Липці. Осколкові поранення отримала 78-річна жінка. Від отриманих травм вона померла.

За попередньою інформацією, росіські солдати обстрілювали будинок з міномета.