Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X.

“З поверненням до Києва, Ізобеле Коулман! Я з нетерпінням чекаю на можливість разом з вами на власні очі побачити, як підтримка України з боку USAID ще більше зміцнила її стійкість до жорстоких російських обстрілів та сприяє її економічному відновленню”, – йдеться у повідомленні Брінк.

У листопаді 2023 року Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури і “Проєкт з енергетичної безпеки” (ПЕБ) USAID підписали меморандум про взаєморозуміння, аби підвищити стійкість, ефективність та конкурентоспроможність сектору централізованого теплопостачання України.