Про це в соцмережах повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Повідомляється, що удар було завдано у середу близько 12:15 в полі поблизу села Богуславка Борівської громади.

Водій отримав контузію. Його доставлено до лікарні.

Ще один трактор підірвався на російській протитанковій міні у полі біля села Глинське Ізюмської громади. Це сталося 1 травня близько  11:45.

Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.  Люди не постраждали.

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