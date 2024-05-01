Про це в соцмережах повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Повідомляється, що удар було завдано у середу близько 12:15 в полі поблизу села Богуславка Борівської громади.
Водій отримав контузію. Його доставлено до лікарні.
Ще один трактор підірвався на російській протитанковій міні у полі біля села Глинське Ізюмської громади. Це сталося 1 травня близько 11:45.
Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Люди не постраждали.
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