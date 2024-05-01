Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України (ДКІБ).

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

“Звільнити Вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, — указав президент

Нагадаємо, що на початку квітня журналісти проєкту “Слідство.Інфо” знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 метрів квадратних. Ринкова вартість такої нерухомості – більше 20 мільйонів гривень.

Після журналістського розслідування голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка “на час проведення перевірки обставин, оприлюднених журналістами” і відправив його на передову.

Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя головного кіберрозвідника “з метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам”.