Конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Ґрін заявила, що має намір наступного тижня ініціювати голосування за відставку спікера Палати представників США Майка Джонсон. Це відбулося після того, як його пообіцяли підтримати демократи.

Про це Марджорі Тейлор Ґрін сказала в середу під час пресконференції біля будівлі Капітолію

За її словами, спікер Джонсон не виніс на голосування питання щодо виділення коштів на будівлю стіни на кордоні із Мексикою і таким чином демократи “профінансували однопартійний порядок денний”.

“Республіканські виборці в США, віддали нам, республіканцям, Палату представників у 2022 році. Хочете знати, чому? Тому що вони втомилися від демократичного порядку денного, який руйнує цю країну. Широко відкриті кордони, економіка, яка падає, крадіжка свобод, шатдауни через COVID, всі жахи, які сталися, коли Джо Байден зайняв Білий дім, і демократи взяли повний контроль над ним. Ось чому ми виграли Палату представників тоді. Але що ми з цим зробили? Що ми даємо республіканським виборцям, щоб вони проголосували за нас?”, — пояснила конгресвумен.

Таким чином, Ґрін поклала край спекуляціям, чи вдасться вона до радикального кроку, після того, як спікер погодився винести на розгляд палати законопроєкт із зовнішньою допомогою. Конгресвумен-республіканка від початку виступала проти допомоги Україні та поширювала прокремлівські наративи, що це, мовляв, лише підживлює війну.