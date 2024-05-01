У Києві водій викликав поліцію, бо забув, де припаркувався

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.
Спочатку чоловік розповів, що його машина зникла із місця паркування. Правоохоронці оперативно обстежили найближчу місцевість і виявили зачинене та неушкоджене авто на сусідній вулиці.
В поліції повідомляють, що невдовзі власник зізнався, що звернувся до правоохоронців, бо в поспіху забув, де залишив автівку.
На чоловіка патрульні винесли постанову за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (карається штрафом у розмірі від 850 до 3400 грн.), а також провели з ним профілактичну бесіду.
Правоохоронці закликали свідомо використовувати можливість звернутися до патрульної служби.
“Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення – вартуватиме життя”, – пояснили правоохоронці.
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