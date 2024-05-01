У Києві водій викликав поліцію, бо забув, де припаркувався

У столичному Голосіївському районі патрульні приїхали на виклик про викрадення машини, який опинився хибним. Авто знайшли на сусідній вулиці. На його власника наклали штраф.

Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Спочатку чоловік розповів, що його машина зникла із місця паркування. Правоохоронці оперативно обстежили найближчу місцевість і виявили зачинене та неушкоджене авто на сусідній вулиці.

В поліції повідомляють, що невдовзі власник зізнався, що звернувся до правоохоронців, бо в поспіху забув, де залишив автівку.

На чоловіка патрульні винесли постанову за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (карається штрафом у розмірі від 850 до 3400 грн.), а також провели з ним профілактичну бесіду.

Правоохоронці закликали свідомо використовувати можливість звернутися до патрульної служби.

“Можливо, під час опрацювання неправдивого виклику комусь дійсно буде потрібна допомога, а хибне повідомлення – вартуватиме життя”, – пояснили правоохоронці.