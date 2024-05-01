Це попередні наслідки російських ударів ракетними системами "Ураган" по місту Гірник в Донецькій області. Загинули чоловік та жінка. Поранені шестеро людей.

Про це повідмоляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Російські сили, за його словами, здійснили атаку по обіді в середу.

Повідомляється, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається медична допомога.

Очільник ОВА написав, що це попередня інформація, і остаточні дані про кількість постраждалих та обсяги руйнувань будуть згодом.