Про це повідмоляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Російські сили, за його словами, здійснили атаку по обіді в середу.

Повідомляється, що загинула 57-річна жінка і 64-річний чоловік. Пораненим надається медична допомога.

Очільник ОВА написав, що це попередня інформація, і остаточні дані про кількість постраждалих та обсяги руйнувань будуть згодом.

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