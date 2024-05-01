Київський міський голова Віталій Кличко в етері каналу “Київ” сказав, що президент України має виконувати свої функції до завершення війни, йдеться на сайті очільника столиці.
“Багато маніпуляцій зараз щодо цього питання (легітимності президента Володимира Зеленського після 20 травня 2024 року, – ред.), але вважаю їх небезпечними, коли в країні війна. Бо президент як Верховний головнокомандувач ухвалює рішення, несе відповідальність за управління державою й її захист та оборону. Тому, на мою думку, має виконувати ці функції до завершення війни. Але я не юрист. Це – моя думка”, – сказав він.
Мер Києва також скептично оцінив можливість проведення демократичних виборів під час війни.
“Під час війни як ви уявляєте проведення демократичних виборів на всій території України?” – спитав він.
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