Про це повідомляє Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони.
Заступник міністра Черногоренко повідомила, що вже згенеровано 200 000 електронних військово-облікових документів в Резерв+.
Для уникнення помилок застосунок поступово розгортається в маркетах, тому користувачам, які не змогли завантажити нову версію чи згенерувати QR-код, рекомендується трохи почекати. За словами Черногоренко, протягом дня документ зʼявиться у всіх військозобовʼязаних, дані щодо яких є в реєстрі “Оберіг”.
Нагадаємо, що 18 червня у застосунку “Резерв+” зʼявилися нові функції — електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок. При цьому дані про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня.
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