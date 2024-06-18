У мобільному застосунку "Резерв+" було створено значну кількість електронних військово-облікових документів - 200 тисяч на даний момент.

Про це повідомляє Катерина Черногоренко, заступник міністра оборони.

Заступник міністра Черногоренко повідомила, що вже згенеровано 200 000 електронних військово-облікових документів в Резерв+.

Для уникнення помилок застосунок поступово розгортається в маркетах, тому користувачам, які не змогли завантажити нову версію чи згенерувати QR-код, рекомендується трохи почекати. За словами Черногоренко, протягом дня документ зʼявиться у всіх військозобовʼязаних, дані щодо яких є в реєстрі “Оберіг”.

Нагадаємо, що 18 червня у застосунку “Резерв+” зʼявилися нові функції — електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок. При цьому дані про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня.