Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі “Оберіг”.

Окрім цього штрих-коди стають обов’язковими тільки при видачі нових документів через ТЦК.

У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або “Резерв+” (без видачі нового військово-облікового документа) штрих-коди не є обов’язковими.

У Міноборони зауважили, що штрих-код потрібен для обліку громадян у реєстрі — робиться окремий запис номера. Також завдяки штрих-коду працівники ТЦК та СП зможуть автоматично зчитувати дані замість того, щоб вводити їх вручну.

Штрих-код у військовому квитку: Міноборони пояснило чи обов'язково потрібен

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