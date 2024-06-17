В Україні з 16 травня 2024 року набрали чинності оновлені правила ведення військового обліку. Нові правила покликані спростити процес обліку та забезпечити своєчасність оновлення даних.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі “Оберіг”.

Окрім цього штрих-коди стають обов’язковими тільки при видачі нових документів через ТЦК.

У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або “Резерв+” (без видачі нового військово-облікового документа) — штрих-коди не є обов’язковими.

У Міноборони зауважили, що штрих-код потрібен для обліку громадян у реєстрі — робиться окремий запис номера. Також завдяки штрих-коду працівники ТЦК та СП зможуть автоматично зчитувати дані замість того, щоб вводити їх вручну.