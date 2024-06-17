Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі “Оберіг”.
Окрім цього штрих-коди стають обов’язковими тільки при видачі нових документів через ТЦК.
У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або “Резерв+” (без видачі нового військово-облікового документа) — штрих-коди не є обов’язковими.
У Міноборони зауважили, що штрих-код потрібен для обліку громадян у реєстрі — робиться окремий запис номера. Також завдяки штрих-коду працівники ТЦК та СП зможуть автоматично зчитувати дані замість того, щоб вводити їх вручну.
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