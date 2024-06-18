Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, поки дані не були внесені операторами ТЦК.
“Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в Резерв+”, — зазначила вона.
Після внесення даних ТЦК це зробить можливим коректне відображення в Резерв+.
- Міноборони повідомило, скільки військовозобов’язаних оновили свої облікові дані через “Резерв+”
- Міноборони: Люди, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі “Оберіг”
- Електронних повісток і направлень на ВЛК через е-кабінет не буде