18 червня у застосунку "Резерв+" зʼявилися нові функції — електронний військово-обліковий документ з QR-кодом і дистанційне виправлення помилок. При цьому дані про бронювання військовозобов’язаних будуть завантажені до кінця цього тижня, 22 червня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, поки дані не були внесені операторами ТЦК.

“Але після завантаження цих даних це зробить можливим коректне відображення в Резерв+”, — зазначила вона.

Після внесення даних ТЦК це зробить можливим коректне відображення в Резерв+.