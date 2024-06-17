Про це повідомило Міністерство оборони України.
Ще 233 тисячі громадян оновили свої дані шляхом відвідування ЦНАП, а 208 тисяч – в ТЦК та СП.
“Серед користувачів застосунку — 210 000 військовозобов’язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США”, — уточнили у відомстві.
Міноборони також нагадало, що оновити свої дані потрібно до 16 липня.
- Міноборони: Люди, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі “Оберіг”
- Електронних повісток і направлень на ВЛК через е-кабінет не буде
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