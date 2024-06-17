Більшість військовозобов'язаних — півтора мільйона людей — оновили свої облікові дані через додаток "Резерв+".

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Ще 233 тисячі громадян оновили свої дані шляхом відвідування ЦНАП, а 208 тисяч – в ТЦК та СП.

“Серед користувачів застосунку — 210 000 військовозобов’язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США”, — уточнили у відомстві.

Міноборони також нагадало, що оновити свої дані потрібно до 16 липня.