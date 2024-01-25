Кіберфахівці СБУ цілодобово дбають про інформаційну безпеку країни:

протидіють кіберрозвідкам іноземних держав

займаються боротьбою з кібертероризмом і кібершпигунством

здійснюють контррозвідувальні та оперативно-розшукові заходи

протидіють спробам розхитати ситуацію в країні через різноманітні інформаційні «вкиди»

Окрема увага – на виявленні та нейтралізації цільових кібератак. Найчастіше їх проводять на замовлення спецслужб іноземних держав. Зазвичай це загрози підвищеної складності. Об’єктами таких кібератак стають важливі комунікаційні системи державних органів і системи керування об’єктів критичної інфраструктури.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну СБУ виявила та нейтралізувала майже 7 тис. кібератак та кіберінциндентів.