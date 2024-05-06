У проросійських чеченських підрозділах на війні проти України зараз перебуває близько 9000 людей.

Про це йдеться в повідомленні Міноборони Британії в Twitter.

За інформацією британського оборонного відомства, імовірно, що зараз у проросійських чеченських підрозділах в Україні служать близько 9 тисяч людей.

Як повідомляється,зазнавши тяжких втрат на початку повномасштабного вторгнення, проросійські чеченські підрозділи в основному були відведені для проведення операцій з охорони тилу, їх стали висміювати як “TikTok-війська” за публікації нібито “військових успіхів” у соціальних мережах.

Після того, як у травні 2023 року російська приватна військова компанія “Вагнер” була виведена з передової, чеченські підрозділи були вимушені повернутися на передову.

Чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу, йдеться в огляді.

Іншим ключовим внеском Чечні у російсько-українську війну є навчання російського персоналу. За даними керівництва Чечні, російський Університет спецназу в Гудермесі (Чечня) з 2022 року забезпечив навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців.

Проте, припускають у відомстві, персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого навчального закладу.