Про це йдеться в повідомленні Міноборони Британії в Twitter.
Як повідомляється,зазнавши тяжких втрат на початку повномасштабного вторгнення, проросійські чеченські підрозділи в основному були відведені для проведення операцій з охорони тилу, їх стали висміювати як “TikTok-війська” за публікації нібито “військових успіхів” у соціальних мережах.
Після того, як у травні 2023 року російська приватна військова компанія “Вагнер” була виведена з передової, чеченські підрозділи були вимушені повернутися на передову.
Чеченські спецназівці несуть основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує вести операції з охорони тилу, йдеться в огляді.
Іншим ключовим внеском Чечні у російсько-українську війну є навчання російського персоналу. За даними керівництва Чечні, російський Університет спецназу в Гудермесі (Чечня) з 2022 року забезпечив навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців.
Проте, припускають у відомстві, персонал проходить навчання в університеті лише протягом 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самого навчального закладу.
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