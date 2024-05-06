Про це повідомляє місцевий телеграм-канал “Volynblog”.

Як йдеться у дописі, в неділю, 5 травня, біля будинку, де нещодавно переселенцям вручали ключі від квартир, був галас і гучно грала російська музика. Зазначається, що сусіди декілька разів просили переселенців змінити музику і припинити шум, але цього не сталося.

Як повідомляється, конфлікт переріс у сутичку. На місце події приїхали поліцейські,