Про це повідомляє місцевий телеграм-канал “Volynblog”.

Як йдеться у дописі, в неділю, 5 травня, біля будинку, де нещодавно переселенцям вручали ключі від квартир, був галас і гучно грала російська музика. Зазначається, що сусіди декілька разів просили переселенців змінити музику і припинити шум, але цього не сталося.

Як повідомляється, конфлікт переріс у сутичку. На місце події приїхали поліцейські,

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