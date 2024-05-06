Про це в інтерв’ю канадському телеканалу CBC заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Наша армія працює за стандартами НАТО.
Ми здійснили всі необхідні реформи і тепер знаходимося за крок до запрошення (в Альянс – ред.)», — сказав він.
Шмигаль також наголосив на тому, що українська влада очікує, що члени НАТО приймуть рішення щодо подання України на членство в Альянсі на майбутньому саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні у липні.
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