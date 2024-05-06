Віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що з огляду на елементарну гуманність, Угорщина не дозволить "відправити на смерть" військовозобов'язаних українців.

Про це повідомляє видання atv.hu.

Жолт Шем’єн зазначив, кожен біженець з України в Угорщині у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу.

“Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть”, – йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр наголосив, що у випадку закарпатських угорців це є “природнім національним обов’язком” Угорщини. А у випадку з українцями гуманітарним та юридичним жестом.