Про це повідомляє видання atv.hu.
Жолт Шем’єн зазначив, кожен біженець з України в Угорщині у цілковитій безпеці та отримує всю допомогу.
“Угорщина не буде видавати Україні біженців. Ми не розслідуємо, чи є людина, за словами українців, військовозобов’язаною чи ні. Виходячи з елементарної гуманності, ми не дозволимо відправити їх на смерть”, – йдеться у повідомленні.
Віцепрем’єр наголосив, що у випадку закарпатських угорців це є “природнім національним обов’язком” Угорщини. А у випадку з українцями гуманітарним та юридичним жестом.
“Українці хочуть їхньої передачі, щоб їх відправили на війну, на фронт, де гинуть люди. Тож ті, хто втік до нас з України, всі в безпеці, і ми їх не видамо”, – резюмував Шем’єн.
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