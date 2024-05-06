Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначає, що основні ударні сили російських військ зосереджені на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться на сторінці головнокомандувача у Facebook.

“Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначає Сирський, задача в цих умовах – утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани та виграти час для формування та підготовки українських резервів.

За словами головкома, під час роботи з командирами бригад та їхніми підлеглими він прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА.

Він також напередодні Дня піхоти, вручив відзнаки і нагороди кращим воїнам, які відзначилися в боях з росіянами.