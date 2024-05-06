Про це повідомляє Державна служба з надвичайних ситуацій.

Як зазначається, бойову частину ракети, що стирчала із землі, знайшов місцевий житель в лісі на території Голосіївського району Києва.

Місцевість ретельно обстежили сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.