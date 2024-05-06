 

Про це повідомляє Державна служба з надвичайних ситуацій.

Як зазначається, бойову частину ракети, що стирчала із землі, знайшов місцевий житель в лісі на території Голосіївського району Києва.

Місцевість ретельно обстежили сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69.

 
Оскільки це нова розробка, спеціалістам ДСНС знадобилося більше часу, щоб безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобіля й перемістити її на підривний майданчик, повідомляють рятувальники.
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