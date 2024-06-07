Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Він зазначив, що відповідно до постанови Кабміну, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.
“Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції”, — написав він у Telegram.
Міністр додав, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав ЗСУ, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади “Лють” або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.
“Щодо рятувальників, наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС”, — додав Клименко.
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