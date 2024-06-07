Ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу Нацполіції та ДСНС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він зазначив, що відповідно до постанови Кабміну, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.

“Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції”, — написав він у Telegram.

Міністр додав, що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав ЗСУ, Національної гвардії або Державної прикордонної служби. 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади “Лють” або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.

“Щодо рятувальників, наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС”, — додав Клименко.