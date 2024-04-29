Про це в інтерв’ю NV Бізнес заявив заступник голови держкомпанії Адміністрації морських портів України Дмитро Баринов.

«До війни в Україні було 18 портів. 5 вони окупували в Криму, ще 4 — з початку повномасштабної агресії: Маріуполь, Бердянський, Херсон і Скадовськ. Але Херсон ми відвоювали. На жаль, зараз не можемо використовувати Миколаївський регіон, тому що там дуже близько військові дії», – зазначив Баринов.

Він додав, що з 24 лютого на українські порти ворог здійснив 39 атак ракетами і дронами: пошкоджено 215 об’єктів, знищено 153 транспортні засоби, 8 цивільних суден.

«Окупанти щоночі обстрілюють нас, бо розуміють, що порти мають виняткове значення для економіки України», – сказав представник Адміністрації морських портів.

Росія систематично атакує портову та логістичну інфраструктуру півдня України з метою завдати шкоди експортному потенціалу України.