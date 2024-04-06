Сьогодні вдень російські війська з артилерії обстріляла Покровський район Донецької області, а результаті чого п'ять осіб загинуло.

У суботу, 6 квітня, війська країни-агресора вкотре обстріляли територію Донеччини. Під ворожим вогнем опинився Покровський район області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Зазначається, що впродовж дня росіяни двічі обстріляли селище Курахівка Покровського району. В результаті влучання снарядів по території приватного сектору загинули четверо осіб.

“Серед загиблих — 38-річна матір та її донька 16 років. Також дістав поранення 52-річний чоловік”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти завдали удару по місту Красногорівка. В результаті обстрілу смертельні поранення отримав 25-річний чоловік, а 29-річний містянин зазнав тілесних ушкоджень.

“Населені пункти ворог атакував з артилерії. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ”, — повідомили у прокуратурі області.