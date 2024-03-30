Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Вказано, що місто Курахове окупанти обстріляли з артилерії. Вони поцілили по житлових будинках. Дві жінки 53 й 77 років та 60-річний чоловік, які перебували на подвір’ях своїх будинків, отримали контузії, мінно-вибухову травму й осколкове поранення.

“Крім того, російська армія обстріляла зі ствольної артилерії м. Костянтинівку. Під вогнем окупантів знову опинились приватні будинки, де дістала поранення 75-річна мешканка. З мінно-вибуховою травмою й осколковим пораненням пенсіонерку доставлено до лікарні – їй надано кваліфіковану медичну допомогу“, – йдеться у повідомленні.

В результаті атак пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й лінію електромережі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).