Основною ціллю атаки у ніч на 20 червня були електростанції. На двох об'єктах постраждали семеро енергетиків.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго” у Фейсбуці.

“Під час атаки на двох енергооб’єкта постраждали сім енергетиків. Наразі вони перебувають в лікарні з травмами різного ступеня важкості, один у важкому стані”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною ціллю комбінованої атаки ракетами й дронами були електростанції. Є пошкодження на об’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях, на Київщині – пошкоджені мережі обленерго.

Енергетики після атаки відновили енергопостачання знеструмленим споживачам у Дніпропетровській та Вінницькій областях. Триває заживлення споживачів у Київській області.

Укренерго також повідомляє, що імпорт електрики 20 червня запланований протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 27 573 МВт-год. Експорту не відбувається.