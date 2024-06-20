Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Телеграмі.

«Нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою ударних БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що силами і протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці.

Наразі у столиці не зафіксовані руйнування, потерпілих теж нема.

Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Проте пуски ракет не були підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відстежуються.