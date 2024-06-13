Про це повідомляє BBC із посиланням на ДТЕК.
Це можливо, якщо армія РФ продовжить атакувати енергоінфраструктуру України. Окрім того, таку тривалість відсутності електроенергії пояснюють й тим, що теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.
“На ремонт деяких з них підуть роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені”, – підтвердили й в “Укренерго”.
Також очікують, що відключення будуть більш тривалими влітку під час спеки, коли люди вмикатимуть кондиціонери.
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