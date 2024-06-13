До 20 годин на добу можуть вимикати світло взимку за найгіршого сценарію.

Про це повідомляє BBC із посиланням на ДТЕК.

Це можливо, якщо армія РФ продовжить атакувати енергоінфраструктуру України. Окрім того, таку тривалість відсутності електроенергії пояснюють й тим, що теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

“На ремонт деяких з них підуть роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені”, – підтвердили й в “Укренерго”.

Також очікують, що відключення будуть більш тривалими влітку під час спеки, коли люди вмикатимуть кондиціонери.