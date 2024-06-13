Про це повідомляє BBC із посиланням на ДТЕК.

Це можливо, якщо армія РФ продовжить атакувати енергоінфраструктуру України. Окрім того, таку тривалість відсутності електроенергії пояснюють й тим, що теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

“На ремонт деяких з них підуть роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені”, – підтвердили й в “Укренерго”.

Також очікують, що відключення будуть більш тривалими влітку під час спеки, коли люди вмикатимуть кондиціонери.