Про це у Телеграмі повідомляє ДТЕК.

“Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У ДТЕК наголосили, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці.

Вночі 20 червня внаслідок російської повітряної атаки були пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.