Про це у Телеграмі повідомляє ДТЕК.
“Ще одна важка ніч для української енергетики. Росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Трьох наших колег поранено. Медики надають всю можливу допомогу”, – йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що серйозно пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.
У ДТЕК наголосили, що це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці.
Вночі 20 червня внаслідок російської повітряної атаки були пошкоджені об’єкти цивільної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях України.
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