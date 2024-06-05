Про це пише ČTK.
Листа, ініційованого чеським міністром на ім’я міністерки закордонних справ Бельгії Аджі Лябіб, підписали ще 11 держав-членів Євросоюзу: Швеція, Фінляндія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словенія, Естонія, Латвія та Словаччина
Підписанти високо оцінюють “кроки, зроблені бельгійським головуванням в ЄС у процесі вступу України та Молдови до ЄС”, та наголошують на необхідності мотивувати обидві країни шляхом поступової інтеграції в політику і програми ЄС до повноправного членства.
Вони додають, що Рада ЄС повинна “не пізніше” червня затвердити переговорні рамки для України та Молдови, що дозволить скликати міжурядові конференції з обома країнами до кінця цього місяця.
“Я вважаю, що зараз правильний час для того, щоб рухатися вперед і робити конкретні кроки в процесі вступу України та Молдови до ЄС”, – підсумовує в листі чеський міністр Дворжак.
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