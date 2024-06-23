Мар'яна Безугла назвала людину, разом з котрою генерал Юрій Содоль випивав у ресторані в Одесі під час прориву росіян на Торецьк Донецької області. Ним виявився скандальний представник поліції Одеської області Олег Стратієвський.

22 травня Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила гучну заяву, звинувативши генерала Юрія Содоля у прориві російських окупаційних військ на Торецьк Донецької області. Вона зазначає, що під час прориву генерал Содоль нібито перебував у ресторані “Облака” в Одесі та вживав алкоголь.

За словами Безуглої, ідентифікований на фото разом з Содолем Олег Стратієвський, на позивний “Батя”, очолював Приморський РВ ОМУ національної поліції України в Одеській області у 2014 році.

Вона підкреслює, що Стратієвський причетний до трагедії 2 травня 2014 року в Одесі біля Будинку профспілок. Тоді близько двох тисяч людей зібралися для участі у мирній ході головною вулицею міста, де зіштовхнулися і почали протистояння з групою з приблизно 300 проросійських осіб. В той час як поліція свідомо не перешкоджала діям сепаратистів.

Окрім інциденту в Одесі із Содолем, за словами нардепки, на Торецькому напрямку, попри попередження розвідки, зняли 24 бригаду, яка там довго тримала оборону.

“При Содолі ми пропустили вторгнення на Харківщину, прорив на Покровськ і втратили Авдіївку. Керує фронтом з лютого 2024 року. Ставленик на підвищення від Сирського, до цього прислужував Залужному, рік відповідав за Авдіївку без побудови ешелонованих фортифікацій, за операцію на Кринках, за Маріуполь”, – підсумовує Безугла.