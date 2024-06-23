22 травня Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила гучну заяву, звинувативши генерала Юрія Содоля у прориві російських окупаційних військ на Торецьк Донецької області. Вона зазначає, що під час прориву генерал Содоль нібито перебував у ресторані “Облака” в Одесі та вживав алкоголь.
За словами Безуглої, ідентифікований на фото разом з Содолем Олег Стратієвський, на позивний “Батя”, очолював Приморський РВ ОМУ національної поліції України в Одеській області у 2014 році.
Вона підкреслює, що Стратієвський причетний до трагедії 2 травня 2014 року в Одесі біля Будинку профспілок. Тоді близько двох тисяч людей зібралися для участі у мирній ході головною вулицею міста, де зіштовхнулися і почали протистояння з групою з приблизно 300 проросійських осіб. В той час як поліція свідомо не перешкоджала діям сепаратистів.
Окрім інциденту в Одесі із Содолем, за словами нардепки, на Торецькому напрямку, попри попередження розвідки, зняли 24 бригаду, яка там довго тримала оборону.
“При Содолі ми пропустили вторгнення на Харківщину, прорив на Покровськ і втратили Авдіївку. Керує фронтом з лютого 2024 року. Ставленик на підвищення від Сирського, до цього прислужував Залужному, рік відповідав за Авдіївку без побудови ешелонованих фортифікацій, за операцію на Кринках, за Маріуполь”, – підсумовує Безугла.
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