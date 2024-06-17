Після звільнення з "Укрзалізниці" Едуарда Кріцина, який працював директором з економічної та інформаційної безпеки УЗ, у його родини з’явилась дорога нерухомість та авто — йдеться про нові активи на понад 300 тисяч доларів. Зокрема, на доньку Кріцина було оформлено квартиру та паркомісце в столичному ЖК “Французький квартал”, де журналісти систематично помічали самого Кріцина.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Едуард Кріцин з 2021-го року працював директором з економічної та інформаційної безпеки “Укрзалізниці”. У вересні 2023-го термін його контракту закінчився і він пішов з посади. Одразу після цього у його родини почали з’являтися нові і дорогі активи.

Так, у листопаді 2023-го року на доньку Кріцина оформили нову Toyota Camry Hybrid. Ціни на такі стартують з $34,5 тис.

У лютому 2024-го року донька Едуарда Кріцина стала власницею квартири площею 83 м², паркомісця та веломісця у столичному ЖК “Французький квартал”. Орієнтовна вартість цієї нерухомості становить $283,5 тис.

Варто зауважити, що дочка експосадовця не має бізнесу та не зареєстрована, як ФОП.

Впродовж останніх декількох тижнів журналісти Bihus.Info систематично зустрічали у “Французькому кварталі” Кріцина, а також фіксували його авто з ним за кермом, яке зранку виїжджало з підземного паркінгу комплексу.

У розмові з журналістами Bihus.Info експосадовець зазначив, що не живе у “Французькому кварталі”. Сказав, що відвідує там друзів. Натомість не заперечив, що допоміг дочці з купівлею квартири у цьому ЖК. Джерелом фінансування нерухомості Едуард Кріцин назвав збереження, дохід від продажу двох автівок родини (загалом $59,6 тис.) та позику у розмірі $100 тис.

Відповідно до останньої опублікованої декларації Едуарда Кріцина за 2022-й рік, він мав $100 тис. та ₴500 тис. заощаджень, а річний дохід – зарплата та пенсія, склав ₴2,1 млн. Орієнтовна зарплата за дев’ять місяців роботи на “Укрзалізниці” у 2023-му році до звільнення становить $40 тис. (за аналогією з 2022-м роком). А приблизна вартість нового майна доньки, нагадаємо, понад $300 тис.

У травні 2023-го року, на момент, коли Едуард Кріцин був ще на посаді директора з економічної та інформаційної безпеки “Укрзалізниці”, у його кабінеті проводили обшук НАБУ і САП. Тоді у нього вилучили $17 450 та мобільні телефони. Слідчі дії відбувалися в рамках кримінального провадження щодо заволодіння коштів “Укрзалізниці”.

Підозру у цьому кримінальному провадженні вручили ексраднику Офісу президента та працівнику СБУ Артему Шилу. За версією слідства, Шило входив до групи, яка сприяла перемогам конкретних фірм на закупівлях “Укрзалізниці” і, відповідно, заробляла коштом завищення вартості товарів.

Перебуваючи на посаді першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Шило відправив листи-попередження до “Укрзалізниці” про зв’язки частини учасників тендерів з Росією. Зокрема, такі листи-попередження приходили і на ім’я Едуарда Кріцина. Таким чином, за версією слідства, Шило намагався відсторонити від участі у торгах конкурентів “потрібних” фірм. Ті, в свою чергу, також мали зв’язки з Росією, але про це він “Укрзалізницю” не повідомляв.

Попри обшуки у кабінеті та вилучені особисті речі, Кріцин не є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні правоохоронців.

До речі, у минулому Едуард Кріцин працював у СБУ. У різні роки очолював управління Служби безпеки на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині. У період 2015-2016 років очолював Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. Тоді ж він був керівником підозрюваного Артема Шила.

Окрім цього, дружина та старша донька Едуарда Кріцина були бізнеспартнерками по “Бухгалтерському центру “Альфа-Омега” дружини Артема Шила – Ірини.