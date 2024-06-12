Двостороння угода між США й Україною у сфері безпеки, яку лідери країн мають підписати в четвер, 13 червня, гарантуватиме військову підтримку українських сил як зараз, так і в майбутньому та стане сигналом для Путіна, що Америка готова діяти рішуче.

Про це заявив журналістам під час пресбрифінгу в президентському літаку радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

«Завтра Президент Байден і Президент Зеленський зустрінуться, щоб обговорити нашу рішучу підтримку України зараз і в майбутньому. Після цієї зустрічі лідери підпишуть двосторонню угоду у сфері безпеки, яка чітко зазначить, що наша підтримка триватиме далі в майбутньому та запевнить у продовженні співпраці, зокрема у сфері оборони та безпеки»,- зазначив представник Білого дому.

Він повідомив, що на сьогодні двосторонні угоди з Україною вже підписали 15 країн. Американська сторона також завершила переговори з Києвом в цьому питанні. Угода між Україною і США окреслюватиме чітке бачення взаємодії з Україною, а також союзниками та партнерами щодо подальшого зміцнення надійної оборони та спроможностей стримування України.

«Будь-який міцний мир в Україні має бути забезпечений здатністю українців захистити себе та стримати майбутню агресію», – зазначив Салліван.

Він також підкреслив, що нова угода стане сигналом для Росії щодо рішучості США. «Якщо Володимир Путін думає, що зможе перечекати підтримку України з боку коаліції, він помиляється», – зауважив представник Білого дому.

Салліван наголосив, що завдяки двосторонній угоді США також забезпечують зобов’язання України щодо реформ і моніторингу кінцевого використання зброї. Крім того, поглиблення співпраці з українською стороною, США матимуть можливість скористатися знаннями та досвідом України, її інноваціями на полі бою, а також уроками, засвоєними на фронті.

«Ми вважаємо, що безпека України відіграє центральну роль для безпеки Європи, а отже, і для безпеки Америки», – наголосив представник Білого дому.

Серед інших деталей угоди він повідомив, що адміністрація США також бере на себе зобов’язання працювати з Конгресом в пошуках стійких ресурсів для підтримки України.