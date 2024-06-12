Про це йшлося на пресконференції генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
“Я очікую, що союзники узгодять всеосяжний пакет заходів для України. Ця угода про те, що НАТО відіграватиме провідну роль у наданні та координації військової підтримки, допомоги у забезпеченні безпеки та навчання для України”, – зазначив Столтенберг.
За його словами, таким чином союзники по НАТО матимуть можливість допомогти Україні створити “сили майбутнього” і забезпечити оперативну сумісність, що наблизить країну до членства в Альянсі.
Генсек уточнив, що в такому разі роль НАТО полягатиме як у задоволенні потреб України для захисту від російської агресії, так і допомоги в євроатлантичній інтеграції.
Також Столтенберг додав, що очікує від союзників по Альянсу погодження довгострокових фінансових зобов’язань.
При цьому, як додав генсек, країни-члени під час саміту мають домовитися про “сильне формулювання” щодо майбутнього вступу України до НАТО.
“Не мені вдаватися в деталі точного формулювання, але я очікую, що це формулювання буде ще чіткішим у нашому зобов’язанні, що Україна стане членом Альянсу”, – розповів Столтенберг.
Він наголосив, що очікує і важливих заяв союзників щодо постачання великої кількості озброєнь, снарядів для ППО та артилерії, щоб Україна змогла відбитися від вторгнення росіян.
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