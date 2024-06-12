Уряд Сполучених Штатів Америки оголосив про введення санкцій проти понад 300 фізичних та юридичних осіб у Росії та третіх країнах, які забезпечують підтримку її воєнної машини.

Про це йдеться на сайті міністерства фінансів США.

Нові американські обмеження запроваджені проти 300 фізичних та юридичних осіб у РФ, Азії, Близькому Сході, Європі, Африці, а також Карибському басейні.

Зазначено, що продукти підсанкційних осіб надають змогу Росії підтримувати агресію проти України, а також обходити обмеження.

“Військова економіка Росії глибоко ізольована від міжнародної фінансової системи, через що кремлівська армія відчайдушно потребує доступу до зовнішнього світу. Сьогоднішні дії завдають удару по їхній решті шляхів доставки міжнародних матеріалів і обладнання, включаючи їхню залежність від важливих поставок із третіх країн”, – заявила міністерка фінансів Штатів Джанет Єллен.

Водночас у відомстві США підкреслюють, що мета цих заходів – посилити тиск на Росію через її тривалу, неспровоковану війну в Україні й обмежити можливості військово-промислової бази РФ використовувати переваги американського програмного забезпечення та інших інформаційних технологій.