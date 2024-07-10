Данія та Нідерланди вже почали процес передання Україні західних винищувачів F-16. Вони літатимуть в українському небі вже цього літа.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен під час форуму НАТО, який організували в межах саміту Альянсу.

«Я також радий оголосити, що поки ми говоримо, здійснюється передача [Україні] літаків F-16 з Данії та Нідерландів», — заявив він.

За його словами, ці F-16 літатимуть в українському небі вже цього літа, «щоб забезпечити можливість України продовжувати ефективно захищати себе».

Перед цим президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з Вашингтона, де сказав, що «вже дуже скоро буде рішення щодо F-16»:

«Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні».

А Норвегія оголосила, що передасть Україні шість винищувачів F-16. Наразі українські пілоти й технічний персонал проходять підготовку.