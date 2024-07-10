Про це заявив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, передає NRK.

Норвегія використовувала F-16 з 1980-х років, до того, як замість них придбала сучасніші F-35. Раніше країна передала Румунії свої F-16 у кількості 32 штуки, але все ще має такі винищувачі напоготові.

Україна отримає F-16 від Норвегії у рамках коаліції на чолі з Данією, Нідерландами та США. Також Норвегія надала Україні системи протиповітряної оборони типу NASAMS.

Стьоре зазначив, що ППО та сучасніші винищувачі допоможуть Україні захиститися від російських атак з повітря.