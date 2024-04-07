Північна Корея збільшує арсенал зброї, яку РФ може використовувати для атак по Україні.

Про це заявив високопоставлений американський генерал Чарльз Флінн, командувач Тихоокеанської армії США, як повідомляє Bloomberg.

Використання Росією північнокорейських ракет під час війни на Україну дає Пхеньяну рідкісний шанс випробувати свою зброю в бою і зробити висновки, які можуть покращити їхню ефективність.

«Це дає Північній Кореї можливість отримати цінну інформацію з технічних питань, процедур і самих боєприпасів. США уважно стежитимуть за розвитком подій», ‒ заявив американський генерал.

Чарльз Флінн сказав, що його та інших найбільше непокоїть те, що Північна Корея зможе дізнатися про свою зброю те, «до чого вона не мала б доступу за відсутності конфлікту», як, наприклад, війна в Україні.

США, Південна Корея та інші країни звинуватили Північну Корею в тому, що вона відправила до Росії свої новітні балістичні ракети, здатні нести ядерну зброю, які можна легко приховати, швидко розгорнути, а також важко збити.

Зображення, надані США, вказують на те, що це Hwasong-11 ‒ широкий клас балістичних ракет малої дальності, які можуть надійно вражати цілі з високим ступенем точності. Вони мають дальність польоту від 380 до 800 кілометрів і збільшують арсенал зброї, який може використовувати президент Росії Владімір Путін.