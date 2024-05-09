Про це Володимир Зеленський заявив у четвер на брифінгу після переговорів із президентом Європарламенту Робертою Мецолою.

“Ми повинні захистити Україну. Це наше майбутнє і незалежність. Путін не збирається зупинятися. Він у цьому інформаційному акваріумі, в цьому збудованому його спецслужбами світі, він живе в ньому”, — сказав він.

Зеленський зазначив, що “іноді, на жаль, деякі представники різних країн підтверджують, що санкції не такі потужні. Вони знаходять формати, як їх уникати. Вони навіть ідуть на інавгурацію людини”.

“Ми боремося за всю Україну, ми є частиною Європи, тому ми боремося за себе і за Європу”, — сказав Зеленський.