Рекорд дальності у 1500 км: удар по НПЗ у Башкирії був здійснений дроном СБУ

Про це повідомляють джерела Суспільного.
Зазанчається, це був дрон, що належить Службі безпеки, побив рекорд, пролетівши відстань у 1500 кілометрів.
Зазначається, що безпілотник вдарив у каталітичний крекінговий апарат нафтопереробного заводу.
“Після нічної “бавовни” на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ, зранку далекобійний дрон “завітав” і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ “Газпром нафтохім Салават”, — зазначило джерело у спецслужбах.
“Газпром нафтохім Салават” — один із найбільших в Росії комплексів з нафтопереробки та нафтохімії, який спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших нафтопродуктів, йдеться в матеріалі.
“СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу”, — зазначило поінформоване джерело.
Раніше вже було повідомлено, що уночі 9 травня група безпілотників здійснила атаку на російський нафтобазу поблизу Юрівки поблизу Анапи у Краснодарському краї.
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