Рекорд дальності у 1500 км: удар по НПЗ у Башкирії був здійснений дроном СБУ

Українські безпілотники атакували один з найбільших нафтопереробних заводів в Росії - "Газпром нафтохім Салават".

Про це повідомляють джерела Суспільного.

Зазанчається, це був дрон, що належить Службі безпеки, побив рекорд, пролетівши відстань у 1500 кілометрів.

Зазначається, що безпілотник вдарив у каталітичний крекінговий апарат нафтопереробного заводу.

“Після нічної “бавовни” на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ, зранку далекобійний дрон “завітав” і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ “Газпром нафтохім Салават”, — зазначило джерело у спецслужбах.

“Газпром нафтохім Салават” — один із найбільших в Росії комплексів з нафтопереробки та нафтохімії, який спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших нафтопродуктів, йдеться в матеріалі.

“СБУ вкотре довела, що має потужні технологічні рішення, які допомагають наносити ворогу болючих ударів. Це значить, що російські НПЗ та нафтобази, які працюють на ВПК, не можуть почувати себе в безпеці навіть в глибокому тилу”, — зазначило поінформоване джерело.

Раніше вже було повідомлено, що уночі 9 травня група безпілотників здійснила атаку на російський нафтобазу поблизу Юрівки поблизу Анапи у Краснодарському краї.