Начальник штабу "Азова" Богдан Кротевич написав листа в Державне бюро розслідувань на генерала Содоля, якого побачили у ресторані Одеси під час прориву ділянки фронту росіянами на Донбаському напрямку.

Про це “Межі” стало відомо із власних джерел.

Нагадаємо, нещодавно у мережі зʼявилося фото, на якому нібито командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Содоль, відпочивав з чаркою у руці у той час, як ворог нарощував темпи наступальних дій на напрямку Горлівка — Торецьк. До слова, саме Содоль відповідає за напрямок, де наразі відбувається прорив росіян.

Фото у мережі розмістила народна депутатка, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла. Також нардепка назвала людину, разом з котрою генерал Юрій Содоль випивав у ресторані в Одесі під час прориву росіян на Торецьк Донецької області. Ним виявився скандальний представник поліції Одеської області Олег Стратієвський.

Раніше Кротевич опублікував пост у своєму Telegram-каналі. Він повідомив, що написав листа в ДБР із закликом про відкриття справи на одного військового генерала, який, на його переконання, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”. При цьому, Кротевич не називав імʼя генерала.