Начальник штабу «Азова» Богдан Кротевич написав листа в Державне бюро розслідувань із закликом про відкриття справи на одного військового генерала, який, на його переконання, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”. При цьому, Кротевич запевнив, що йому байдуже, чи відкриють розслідування проти нього особисто і, чи посадять його за ґрати.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Кротевич емоційно відреагував на те, що в нашій країні досі не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат.

“Мені не похер, що судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдат. Ті умови, при яких зараз воюють бригади, я скажу так ― це нереальний героїзм, в першу чергу солдат, командирів взводів, рот, батальйонів та бригад. І героїзм їх покладається в тому, що вони стримують ворога не завдяки, а всупереч”, ― зауважив начштабу “Азов”.

Кротевич написав, що “намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству, але більшості на це начхати. Військові розуміють, про яку людину я говорю, тому що 99% військових його ненавидять”. Не виключено, що йдеться про генерала Содоля.

“Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює”, ― написав Кротевич.

Наприкінці допису військовий пояснив, чому ця ситуація потребує медійного розголосу.

“Мене це дістало, Рубікон перейдений. Вам треба розуміти, що військові часто вдаються до медійного розголосу не від кращого життя. В нас форма правління, на жаль, така. На цей момент це, бляха, єдина можливість змінити ситуацію. Це факт. На себе мені трохи похрін. І єдине, за що мені буде завжди соромно ― це за те, що я не зробив це раніше. Доля допомагає сміливим, а деяким істотам допомагає те, що більшість мовчать через розуміння наслідків “особистої вендети” проти них самих та їх підрозділів. Тому відмічу, що це моє особисте рішення і наслідки я повністю беру на себе”, ― наголосив український військовослужбовець.