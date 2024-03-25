Про це Дмитро Кулеба повідомляє на своїй сторінці у мережі X (Twitter).

«Діти в Києві біжать в укриття о 10:30, коли ППО над столицею збиває смертоносні російські балістичні ракети. Немає злодіянь, які б не вчинили російські покидьки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста», – зазначив він.

Міністр наголосив, що сьогоднішній обстріл є нагадуванням, що Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії.