Про це Дмитро Кулеба повідомляє на своїй сторінці у мережі X (Twitter).
«Діти в Києві біжать в укриття о 10:30, коли ППО над столицею збиває смертоносні російські балістичні ракети. Немає злодіянь, які б не вчинили російські покидьки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста», – зазначив він.
Міністр наголосив, що сьогоднішній обстріл є нагадуванням, що Україні терміново потрібна посилена протиповітряна оборона, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії.
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