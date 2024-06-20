Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі мають згоду щодо 14-го санкційного пакету проти Росії, який буде спрямований на "підрив військових зусиль РФ проти України"

Про це він повідомив у соцмережі Х.

“У нас є згода щодо 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії, потужного набору індивідуальних і секторальних заходів для підриву військових зусиль Росії проти України”, — написав Боррель.

За його словами, обмеження спрямовані на російський військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, а також причетних до депортації українських дітей осіб.

Високий представник ЄС зауважив, що мета нових санкцій — “ускладнити для влади Путіна підтримку його загарбницької війни”.

“ЄС залишається рішучим у своїй підтримці України”, — підкреслив Боррель.