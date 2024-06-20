Про це повідомляє пресслужба ІТ ARMY of Ukraine.
Внаслідок DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів наразі не функціонують.
“Коли ми вчора обіцяли покласти усю банківську систему ворога, то були не пусті слова. Бо сьогодні ще більше банків відключено разом з їхніми імпортозамінною системою карткових платежів “Мир” а відповідно і всі карткові розрахунки”, — йдеться в повідомленні.
Атаку також підтвердили й в НСПК, зазначивши, що її вплив на роботу сервісів незначний і є короткочасним, передає російський “Інтерфакс”.
У ІТ-армії додали, що це, можливо, наймасштабніша DDoS атака в історії.
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