Електронне бронювання від мобілізації для працівників запрацює в застосунку "Дія" через тиждень.

Про це повідомив Михайло Федоров, віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України.

Михайло Федоров, віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, а також міністр цифрової трансформації України, розповів про запуск функціоналу е-бронювання під час Powerup Ukraine conference у Києві. Він зазначив, що ця послуга буде доступна через застосунок “Дія” у розділі для бізнесу.

Федоров також відзначив успішне знаходження балансу під час вторгнення Росії в Україну. Раніше бізнес-спілка Diia.City United закликала до швидкого впровадження е-бронювання та збільшення терміну бронювання до 12 місяців для забезпечення прозорої та передбачуваної процедури з мінімальним контактом із державою.

Нагадаємо, що 7 червня Кабінет міністрів України підтримав постанову про бронювання військовозобов’язаних через портал “Дія”.