У застосунку Резерв+ буде доступний QR-код, який дозволить порівняти дані з електронного реєстру з паперовим обліковим документом.

Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

Він стверджує, що після введення QR-коду в Резерві+, інформація з реєстру “Оберіг” буде повністю рівною паперовому військово-обліковому документу. Анонс нововведення заплановано на 18 червня.

За словами Лазуткіна, вже було оновлено дані понад 1,6 млн військовозобов’язаних призовників та резервістів у застосунку, з яких понад 200 000 є жінками.

Нагадуємо, що у Міністерстві оборони України планують впровадити можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії тим, хто має статус “обмежено придатний”, який був нещодавно скасований.

Військовозобов’язані матимуть можливість вибрати або отримати направлення на проходження ВЛК під час особистого візиту до ТЦК, або отримати його в застосунку Резерв+.

У підсумку, подібної технічної можливості ще немає, але це потрібно, щоб розвантажити ТЦК і не створювати додаткових черг на таку формальну дію, як отримати направлення.